أمريكي يوثق بهاتفه لحظة تحرك إعصار هائل في كنتاكي

2021/12/12 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر هذا الفيديو لحظة تحرك إعصار هائل في مدينة سكرامنتو بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث رصد إيدي نايت الإعصار المخيف بينما كانت تضيئه أحيانًا ومضات البرق.

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