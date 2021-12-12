"فورمولا1" أبوظبي.. سائق يتغيب وفرقة "روك" تلغي حفلها

2021/12/12 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب سائق فريق هاس، الروسي نيكيتا مازيبين، عن السباق الختامي لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، والمقرر الأحد، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وذلك بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا.

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