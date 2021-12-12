إنقاذ مستشفى حكومي ومبنى وزاري من حادثي حريق

2021/12/12 | 13:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إنقاذ مستشفى حكومي ومخزن في مبنى وزارة العدل من النيران في حادثين منفصلين.

وذكرت المديرية في بيان، 12 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "فرقها سيطرت على حادث حريق بسيط اندلع داخل غرفة الأشعة في الطابق الأول داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة الديوانية".

وأضاف البيان، أنّ الفرق "أخلت الكوادر الطبية والمراجعين من المواطنين بالتزامن مع عمليات إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران داخل المستشفى، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية".

وفي بيان لاحق، أكّدت المديرية السيطرة على حادث حريق داخل مخزن على سطح بناية داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط بغداد.

وقال البيان، إنّ فرق الإطفاء "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار البيان، إلى استدعاء خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادثين، وفتح تحقيق في المراكز المختصة.

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