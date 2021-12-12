البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات

2021/12/12 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وذكر بيان للبنك المركزي، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، التقى بمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى”.وأوضح البيان، أن “الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين”، مشيراً إلى […]

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