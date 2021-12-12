2021/12/12 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DGDBhRywL_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جانب من كلمة رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد الشطري خلال ترأسه اجتماعاً أمنياً في مقر الجهاز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جانب من كلمة رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد الشطري خلال ترأسه اجتماعاً أمنياً في مقر الجهاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).