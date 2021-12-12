الدفاع المدني ينقذ عاملاً دفن حياً بالتراب في الموصل

2021/12/12 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن تمكنها من انقاذ واسعاف عامل فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب في ايمن الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقاه”المركز الخبري الوطني”،ان “فرق الدفاع المدني انقذت عامل تعرض […]

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