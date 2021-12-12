2021/12/12 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، إجراء عدد من التغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة.وقال رئيس الجهاز حميد الشطري في مقطع فيديو، تابعه “النور نيوز”، ان “جهاز الأمن الوطني أستحدث لأمن المواطن وليس الحصول على المناصب أو لاستغلال المناصب الوظيفية العامل في جهاز الأمن الوطني، حيث يجب أن يتمتع بالإيثار …

ظهرت المقالة الأمن الوطني العراقي يجري تغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني العراقي يجري تغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني العراقي يجري تغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).