القبض على احد مروجي المخدرات في الانبار

2021/12/12 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالة المتهم للقضاء بموجب احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

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