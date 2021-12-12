2021/12/12 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاحد، العثور على معسكر لداعش في جبال حمرين وتسع مضافات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوات الحشد الشعبي عثرت على معسكر لداعش و9 مضافات في سلسلة جبال حمرين شرق محافظة ديالى".وأضافت، ان "المعسكر والمضافات التسع ضمت اعتدة واسلحة ومولدة لتوليد الطاقة ومواد غذائية ولوجستية للإرهابيين، وتم ضبط ذلك من قبل اللواء الأول ولواء نداء ديالى ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العثور على معسكر لداعش وتسع مضافات في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العثور على معسكر لداعش وتسع مضافات في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).