2021/12/12 | 13:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق وفرنسا يبحثان فتح دورات لتدريب مقاتلي مكافحة الارهاب » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 13:50

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