رئيسُ جهاز مُكافحة الإرهاب يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي:سنرسل مقاتلين من الجهاز للتدريب بفرنسا

2021/12/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب

الساعدي ، أمس - السبت رئيس أركان الجيش

الفرنسي الجنرال تييري بوركهارد والذي

رافقه سفير دولة فرنسا في العراق ايريك

شوفليه .





وبحسب بيان صحفي حصلت وكالة نون الخبري

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