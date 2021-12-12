2021/12/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس

النواب الامريكي مشروع قانون تحت اسم

سيدا لوقف برنامج الطائرات المسيرة

الايرانية وينص مشروع القانون الجديد

على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج

الأسلحة الإيرانية التقليدية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب الأمريكي يقر قانونا لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).