رئيسي: طهران جادة في المفاوضات ويمكن التوصل لاتفاق جيد

2021/12/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة ارنا الرسمية عن رئيسي قوله: ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك، لافتاً الى ان ذلك مرهون بقرار واشنطن رفع الحظر عن إيران.

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