الحكيم يعلن تفاصيل اجتماع مع خميس الخنجر: مباركة ونقاش حول نتائج الانتخابات

2021/12/12 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، الأحد، مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الأخيرة.

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وقال الخنجر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2021)، "استقبلنا بمكتبنا صباح اليوم رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر وباركنا للتحالف تشكيلته الجديدة، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الأخيرة".

وأكد "ضرورة التوازن في كل الساحات العراقية، وجددنا دعوة المحكمة الإتحادية للنظر بجدية في الطعون لإنصاف القوى المعترضة على النتائج"، مضيفاً أن "إنصاف المعترضين وبيان حقيقة ماجرى سيعزز ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية والنظام الديمقراطي".

وتابع، "بينا أهمية أن ينهض مجلس النواب القادم بمسؤولياته التشريعية والرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد".

وأردف "ناقشنا تطورات المشهد الإقليمي حيث تم التأكيد على الحوار لحل جميع الإشكالات وفق مبدأ المصالح المشتركة".

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