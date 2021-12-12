بعثة الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا

2021/12/12 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، باجتماع عقد أمس في سرت بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري وبين رئيس أركان الجيش في طرابلس محمد الحداد، تم التأكيد بعده على اتفاق الجانبين على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا قريباً.

وكتبت البعثة الأممية على حسابها بموقع تويتر “ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر (كانون الأول)، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت”.

وأضافت البعثة أنها تشجع “جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية”.

وقال الناظوري بعد الاجتماع إنه “كان ودياً جداً، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي”، مضيفا “نحن الليبيون سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي”.

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