نزاهة المعلم العراقي في وثيقة صادمة صادرة قبل 80 عاماً (صورة) - عاجل

2021/12/12 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصلت وكالة (بغداد الدولية)، على وثيقة وهي عبارة عن النتائج النهائية (شهادة)، لملك العراق فيصل الثاني للعام الدراسي 1945-1945.

وتتضمن الشهادة درجات عادية، توحي بنزاهة المعلم الذي لم يجامل (الملك ابن الملك)، ولم يفرق بينه وبين باقي التلاميذ، ولم يمنحه اعلى من زملاءه، بل منحه درجات حسب استحقاقه.

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