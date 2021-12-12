الدفاع المدني تنقذ عاملا فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب في ايمن الموصل

2021/12/12 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاعلنت مديرية الدفاع المدني، عن تمكنها من انقاذ واسعاف عامل فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب في ايمن الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني انقذت عامل تعرض لإصابة بالرأس بشكل مباشر أثناء مد انابيب الصرف الصحي بعمق أكثر من أربعة متر في منطقة حي الكندي الثانية في أيمن الموصل".واضافت: "العامل دفن اسفل الانبوب بعد ان فقد الوعي نتيجة الاصابة وانهيار التراب فوق رأسه مما استدعى تدخل فرق انقاذ الدفاع المدني لتتمكن من اخراجه اولاً من داخل الحفرة وتقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي ثانياً قبل تامين نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".

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