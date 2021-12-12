الحكيم يبحث مع الخنجر تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات

2021/12/12 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر اليوم الاحد تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الاخيرة.واكد الحكيم ، حسب بيان لمكتبه ، ضرورة التوازن في كل الساحات العراقية، مجددا الدعوة للمحكمة الاتحادية للنظر بجدية للطعون لانصاف القوى المعترضة على النتائج.واشار الى :" ان انصاف المعترضين وتبيان حقيقة ماجرى سيعززان ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والنظام الديمقراطي.وبين الحكيم اهمية ان ينهض مجلس النواب القادم بمسؤولياته التشريعية والرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية لمكافحة الفساد.كما تم التأكيد على الحوار لحل جميع الاشكالات وفق مبدأ المصالح المشتركة./انتهى3

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