طلبة السادس الاعدادي في ميسان يتظاهرون للمطالبة بشمولهم بالدور الثالث

2021/12/12 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من طلبة الصف السادس الاعدادي امام مبنى مديرية تربية ميسان ، وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".وطالب المتظاهرون بشمولهم باداء امتحان الدور الثالث اسوة بالصف الثالث المتوسط ، واقرانهم في السنوات السابقة"./انتهى

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