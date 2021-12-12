شاهد لحظة هجوم سمكة قرش عملاقة على راكب أمواج فجأة وسط البحر

2021/12/12 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة على شاطىء هاواي لحظة هجوم سمكة قرش عملاقة على راكب أمواج فجأة وسط البحر، ويعاني جاريد وايلفورد من تمزقات في ساعده، وجروح في أنحاء جسده، جراء مواجهة قريبة مع ما يعتقد أنه سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 18 قدمًا.

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