بعد الضجة التي أثارتها

2021/12/12 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المحامي المصري، هاني سامح، ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة ضد مصور فيديو السائحة الأوكرانية التي ظهرت بملابسها الداخلية على شرفة منزلها في منطقة التجمع الأول (ضواحي القاهرة).

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