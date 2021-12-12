بوريس جونسون متّهم بانتهاك القواعد التي فرضها بنفسه لمكافحة تفشي كوفيد-19

2021/12/12 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتُّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزرع “ثقافة تجاهل القواعد” داخل الحكومة بعد نشر صورة له الأحد يظهر فيها وهو يشارك في مسابقة افتراضية في كانون الأول/ديسمبر 2020 في فترة كان فيها البريطانيون محرومون من النشاطات الاجتماعية.وتُضاف هذه الواقعة … Readmore

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