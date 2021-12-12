المنافذ: ضبط مسافرين عراقي وأجنبي بحوزتهما حبوب مخدرة في زرباطية

2021/12/12 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط مسافرين عراقي وأجنبي بحوزتهما حبوب مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة، إنها “من خلال المتابعة والتدقيق لكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرين عراقي وآخر أجنبي الجنسية بحوزتهما (400) حبة مخدرة حاولوا تهريبها وإدخالها البلاد”.واضاف ان “عملية الضبط […]

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