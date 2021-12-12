في ضيافة العشوائيات البغدادية وسكانها الرائعين - علاء اللامي

2021/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي أمضيت عدة أيام في ضيافة قريب لي يسكن في أحد الأحياء العشوائية شرقي محافظة بغداد/ بمنطقة تدعى العبيدي، قبل أن أسافر إلى أهلي في الجنوب.



يضم هذا الحي آلاف المساكن، وكنت أتوقع أن أجد حياً عشوائيا مزريا بأكواخ من الصفيح، تملأ طرقاته وساحاته القمامة والقاذورات، كما اعتدنا أن نرى في الصور التي ينشرها الإعلام، وهي موجودة فعلا في بعض المناطق.



ولكني -هذه المرة - وجدت حيا عاديا بشوارع وأزقة مستقيمة ونظيفة ن ......





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