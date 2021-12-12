التجديد والتغيير يؤدي إلى تقدم وتطور المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل والظاهرة العراقية سببت تجديدها وتغييرها ثورة الجوع والغضب التشرينية التي استمرت عام ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح وإن هذه فرضتها حتمية مسيرة التاريخ لأن من طبيعة الحياة عدم الثبات والجمود على موقف ونمط حياة التقدم والتطور للإمام ويشكل انعطاف نحو التقدم والتطور لأن آلية الظاهرة فيها المتحول والثابت وحينما يدخل الجديد في الظاهرة فإ ......





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