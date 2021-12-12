احتجاحات لخريجي الكليات التربوية امام مبنى المحافظة في كربلاء (صور)

2021/12/12 | 14:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم نجد اذانا صاغية لمطالبنا في شمولنا بدرجات الحدث والاستحداث والتعاقد.

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