فلاحو المجر الكبير ينظمون وقفة احتجاجية لعدم توفير مياه الشرب

2021/12/12 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

نظم عدد من المزارعين ووجهاء العشائر في قضاء المجر الكبير، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية لعدم توفير مياه الشرب والارواء الزراعي.

وقالت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع): إن "عددا من المزارعين ووجهاء العشائر في مضيف سيد سروط بقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير مياه الاسالات والارواء وللمطالبة ببناء سد لضمان وصول المياه للمناطق الجنوبية في ميسان".

واضافت ان "عددا من مناطق ميسان وخاصة الاقضية والنواحي شهدت شح المياه وعدم ايصال الحصص المائية للاراضي الزراعية فيها".

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