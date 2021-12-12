2021/12/12 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: goSjVLq210U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | وان نيوز تبث مشاهد حصرية لانتشار حزب العمال في قضاء سنجار وخلو المناطق من ساكنيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | وان نيوز تبث مشاهد حصرية لانتشار حزب العمال في قضاء سنجار وخلو المناطق من ساكنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).