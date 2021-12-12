2021/12/12 | 15:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/12 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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