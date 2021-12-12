(بغداد اليوم) تنشر الموقف المروري في العاصمة: ازدحامات كبيرة بهذه المناطق

2021/12/12 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الموقف المروري في العاصمة بغداد، حيث شهدت ازدحامات كبيرة بأغلب المناطق.

وجاء الموقف المروري كالاتي:

من ساحة النسور الى مفرك الدورة مزدحم

ازدحام من بداية نفق باب الشرجي الى كرادة مريم

القادسية مزدحم شبه متوقف

الطريق باتجاه المسرح الوطني مزدحم

كرادة خارج مزدحم بسبب الاشارة

حي العدل ازدحام خفيف بسبب قطع مؤقت للاشتباه بعجلة وحظر صاحبها

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