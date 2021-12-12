اتبع هذه الطريقة لتغفو في دقائق للحصول على نوم عميق

2021/12/12 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

من منا لا يبحث عن النوم العميق والمريح، إلا أن ذلك لم يعد أمراً بعيد المنال بعد اليوم، حيث ابتكر طبيب يدعى أندرو ويل طريقة يركز فيها على طريقة التنفس وتجعلك تغفو في دقائق.

فقد توصل الدكتور أندرو ويل، إلى طريقة تدعى 4-7-8 للنوم، والتي تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء.

وتتمثل الخطوة الأولى في وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية، ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، واصنع صوت الزفير.

لاحقاً أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة، ثم احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

وتتطلب تقنية التنفس 4-7-8 أن يركز الشخص على أخذ نفس عميق للداخل والخارج.

كما يعد التنفس الإيقاعي جزءاً أساسياً من العديد من ممارسات التأمل واليوغا لأنه يعزز الاسترخاء.

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