الكاظمي يزور دار الكتب والوثائق ويفتتح قاعة الراحل احمد الجلبي/ موسع

2021/12/12 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دار الكتب والوثائق في العاصمة بغداد.وافتتح خلال زيارته الدار قاعة الراحل الدكتور احمد الجلبي، التي ضمت نفائس من الكتب والمقتنيات والوثائق واللوحات التي بادرت عائلة الراحل باهدائها إلى الدار.وثمّن الكاظمي في كلمة له خلال حفل الافتتاح ، هذه المبادرة، داعياً الشخصيات الثقافية والسياسية إلى أن تحذو حذوها ، وأن يكونوا جزءاً من إغناء الثقافة العراقية، وجزءاً من الذاكرة العراقية.وقال رئيس مجلس الوزراء ، حسب بيان لمكتبه :" ان من المهم العمل اليوم على تأسيس رؤية وطنية جديدة عن طريق الثقافة والاهتمام بها".وبيّن أنه لو كان الراحل الجلبي حاضراً لشهد محاولات الحكومة بناء هذه المرحلة الجديدة ومضيها في طريق الإصلاح، وتبنيها ورقة الإصلاح الاقتصادي التي حظيت باهتمام وإشادة المجتمع الدولي بها.وأشاد الكاظمي بذكرى الراحل الجلبي واصفاً إياه بالشخصية الوطنية التي اسهمت في رسم ملامح العراق الديمقراطي بعد سقوط الدكتاتورية، مثلما كان مثقفاً محبّاً لبلده وحالماً بعراق مزدهر.وأكد :" ان العراق الذي احتفلنا امس بمئويته، ما زال قائماً على قدميه رغم كل التحديات، ويتطلب هذا مساعدة ومشاركة الجميع، فالعراق يستحق المزيد"./انتهى7

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