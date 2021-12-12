الصناعة تعيد تأهيل وتشغيل مصنع الصودا والكلور

2021/12/12 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الاعلام الحكومي عن اعادة تأهيل وتشغيل مصنع الصودا والكلور، بعد أن كان متوقفاً منذ (13) عاماً.وذكرت الخلية في بيان:" تمت اعادة تأهيل وصيانة المصنع بجهود كوادر شركة الفرات العامة الفنية والهندسية ، بالتعاون مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بعد معالجة الأخطاء التصميمية واكمال جميع النواقص خلال فترة استمرت أكثر من عام".وأشارت الى:" أن المصنع يعمل بتكنولوجيا الخلايا الغشائية الصديقة للبيئة، ويحتوي على أربعة خطوط لإنتاج أربعة منتجات، تشمل الكلور السائل بطاقة (40) طن/ يوم، حيث يُعد المصنع، الوحيد في العراق لإنتاج مادة الكلور، الذي يستخدم في تنقية مياه الشرب، بما يلبي حاجة أمانة بغداد، إضافة إلى منتجات هيدروكسيد الصوديوم بطاقة (45) طن/يوم، وحامض الهيدروكلوريك بطاقة (45) طن/ يوم، وهايبوكلورات الصوديوم بطاقة (60) طن/ يوم، والتي تدخل ضمن احتياجات وزارتي النفط والكهرباء".وأضافت:" ان المصنع، يحتوي على مختبر تخصصي يضم أجهزة حديثة لفحص المنتجات في كل مراحل الإنتاج، كما يعمل بمنظومة سيطرة الكترونية حديثة لكافة مرافق ووحدات المصنع، حيث تمتاز المنتجات بمواصفاتها العالمية التي تفوق المستورد".ودعت وزارة الصناعة والمعادن، الجهات المستفيدة في وزارات النفط والكهرباء والاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة وأمانة بغداد، للاستفادة من المنتوجات التي تطرحها الشركة، لتلبية احتياجاتها./انتهى7

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