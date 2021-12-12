جوليان أسانج أصيب “بجلطة دماغية طفيفة” في السجن بحسب خطيبته

2021/12/12 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج (50 عامًا) من “جلطة دماغية طفيفة” في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في السجن في خضم معركة قانونية ضد تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكّدت خطيبته ستيلا موريس.وقالت موريس إن أسانج أُصيب … Readmore

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