فيديو تيك توك مروع.. شاهد ما فعله مراهق للحصول على المشاهدات

2021/12/12 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو "تيك توك" على وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة كبيرة، حيث صور طالب نفسه وهم يقوم بمهاجمة مشردين ببنادق الطلاء، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ودفع مسؤولي الولاية إلى بدء تحقيق رسمي في الحادث.

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