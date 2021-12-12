إيران..اقتراح قانون يحظر تربية الحيوانات الأليفة لسبب غريب

2021/12/12 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام بأن 75 نائبا - أي ربع البرلمانيين - وقعوا أخيراً على اقتراح قانون بعنوان "دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة"، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل "مشكلة اجتماعية مدمرة".

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