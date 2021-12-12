2021/12/12 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، سهيل الهندي، إنه ولغاية اللحظة لم تلمس الحركة وفصائل المقاومة بقطاع غزة أي جدية من إسرائيل لتنفيذ تعهداتها.وأوضح المتحدث باسم الحركة أن إسرائيل، لم تحترم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حماس”: إسرائيل لم تنفذ تعهداتها وصبر الفصائل قد نفد المركز الخبري الوطني.

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