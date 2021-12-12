إيران تطلق عملتها الرقمية الخاصة قريبا

2021/12/12 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأحد، أنه “سيتم إطلاق العملة الرقمية الوطنية قريبا بصورة تجريبية”.وخلال اجتماع مع رؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، قال علي صالح آبادي: “في ما يتعلق بتحرير مصادرنا من العملات الصعبة، تم اتخاذ تدابير جيدة، وتضاعفت قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق الصرف […]

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