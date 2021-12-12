طيران الجيش يدمر وكرين لعصابات داعش الإرهابية في كركوك

2021/12/12 | 15:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تدمير طيران الجيش وكرين لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير دراجة نارية ووكرين لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

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