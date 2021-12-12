طيران الجيش يدمر وكرين لداعش في كركوك

2021/12/12 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن تدمير طيران الجيش لدراجة نارية ووكرين لداعش الارهابي في كركوك.

وقالت الخلية قي بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير دراجة نارية ووكرين لعصابات داعش الارهابية".واضافت انه "تم تنفيذ الواجب أثناء أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

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