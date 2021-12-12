العمليات: اعتقالات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البصرة

2021/12/12 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأحد، اعتقالات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البصرة.

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وأشار بيان لقيادة عمليات، تلقى "ناس"، (12 كانون الأول 2021)، أن "قائد عمليات البصرة أشار بأن مثيري النزاعات العشائرية تم إحالتهم إلى القضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الخاص بالنزاعات العشائرية".

وأضاف قائد العمليات أن "الأيام الماضية لم نشهد أي نزاع عشائري ضمن قاطع المسؤلية وأن ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت واضحة برفض تلك النزاعات عملنا طيلة الفترة الماضية للحد والقضاء عليها استجابة للشارع البصري ورغبة لتطلعات المجتمع الرافض لكافة الأعمال المنافية للعرف والدين وتاريخ البصرة وسنعمل جاهدين لأبسط الأمن والاستقرار".

وقال إن "القيادة اتخذت الاجراءت الأمنية الأزمة في تكثيف عمليات التفتيش عن السلاح والمطلوبين وأن لغة التهديد والوعيد والسلاح مرفوضة ويجب أن تسود لغة القانون والانسمح بغيرة".

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