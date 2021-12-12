الخارجية البريطانية: مجموعة السبع قلقة من سياسات الصين الاقتصادية “الإجبارية”

2021/12/12 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الأحد، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية “الإجبارية” التي تتبعها الصين.وأضافت في مؤتمر صحفي للمجموعة بمدينة ليفربول، “كنا واضحين في […]

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