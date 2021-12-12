2021/12/12 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف تقرير بريطاني جديد أن انتشار متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا قد يؤدي إلى نمو جدي لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.وقدت مؤلفو التقرير الذين نشرته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي سيناريوين، متفائل ومتشائم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطباء يتوقعون إصابة 75 ألف شخص بـ “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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