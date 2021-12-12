طيران الجيش العراقي يدمر مواقع لداعش في كركوك

2021/12/12 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان طيران الجيش دمر عدة مواقع لتنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان “أبطال طيران الجيش يتمكنون من تدمير دراجة نارية ووكرين لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجبأستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك”.

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