2021/12/12 | 15:35 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة تابعة لحزب العمال تعطل الدوام في دوائر سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/12 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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