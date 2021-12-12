تربية كركوك تنهي تنسيب المدرسين والمعلمين والجامعيين منهم (وثيقة)

2021/12/12 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

قررت المديرية العامة لتربية محافظة كركوك، اليوم الأحد، انهاء تنسيب المعلمين والمعلمين الجامعيين والمدرسين المنسبين الى ديوان المديرية والأقسام التابعة لها.

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