2021/12/12 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً كبيراً توعد المعتدين، اليوم الأحد، بدفع ثمن غال، وذلك على خلفية نشر تقرير عن خطط أميركية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعداداً لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

وأوضحت وكالة نور الإخبارية التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نقلاً عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه "إتاحة الأجواء لأن يختبر القادة العسكريون الصواريخ الإيرانية مع أهداف حقيقية ستكبد المعتدين ثمناً غالياً".

وكان مسؤول أميركي كبير قد قال لوكالة رويترز للأنباء، إنه "من المتوقع أن يناقش قادة الدفاع الأميركيون والإسرائيليون إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعداداً لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب زعيما الدولتين ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تقرير عن تدريبات عسكرية أميركية إسرائيلية.. إيران تتوعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تقرير عن تدريبات عسكرية أميركية إسرائيلية.. إيران تتوعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).