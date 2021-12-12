عمليات البصرة تحيل مثيري النزاعات العشائرية إلى القضاء وفق المادة 4 ارهاب

2021/12/12 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة، اليوم الاحد، عن أن مثيري النزاعات العشائرية تم إحالتهم إلى القضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الخاص بالنزاعات العشائرية.

وقال قائد العمليات، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأيام الماضية لم نشهد أي نزاع عشائري ضمن قاطع المسؤولية حيث أن ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت واضحة برفض تلك النزاعات عملنا طيلة الفترة الماضية للحد والقضاء عليها استجابة للشارع البصري ورغبة لتطلعات المجتمع الرافض لكافة الأعمال المنافية للعرف والدين وتاريخ البصرة وسنعمل جاهدين لأبسط الأمن والاستقرار".

وأضاف، ان "القيادة اتخذت الاجراءت الأمنية الأزمة في تكثيف عمليات التفتيش عن السلاح والمطلوبين وأن لغة التهديد والوعيد والسلاح مرفوضة ويجب أن تسود لغة القانون ولا نسمح بغيرة".

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