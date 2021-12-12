اشتباك بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر من داعش في جبال حمرين

2021/12/12 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلع اشتباك بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر من داعش الارهابي في جبال حمرين في محافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي :" ان قوة من لواء / نداء ديالى / في الحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش في جبال حمرين شمال شرق بعقوبة ".واضاف البيان :"ان قوات الحشد فرضت طوقا من عدة محاور لمحاصرة الارهابيين للقضاء عليهم "./انتهى

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