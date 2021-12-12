2021/12/12 | 15:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n8g2Hk8u2jU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات مختلفة للاحتفال بذكرى تأسيس اتحاد نساء كوردستان في زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فعاليات مختلفة للاحتفال بذكرى تأسيس اتحاد نساء كوردستان في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).